屏東縣潮州鎮福安宮將向西邊平移遷移約40公尺，15日舉行「千人遷廟儀式」，1600人拉起超過1200公噸的廟體，象徵性拉了2公尺，場面壯觀。（潘建志攝）

屏東縣潮州鎮福安宮將向西邊平移遷移約40公尺，15日舉行「千人遷廟儀式」，1600人拉起超過1200公噸的廟體，象徵性拉了2公尺，場面壯觀。（潘建志攝）

屏東縣潮州鎮福安宮將向西邊平移遷移約40公尺，15日舉行「千人遷廟儀式」，縣長潘孟安（右）及福安宮主委余清德（右二）也拉起繩子幫忙遷移。（潘建志攝）

屏東縣潮州鎮福安宮因位於道路用地遭人檢舉，決定向西邊平移至約40公尺外的空地，15日舉行「千人遷廟儀式」，1600人拿起8條繩子拉著超過1200公噸的廟體，一起幫土地公搬家，場面壯觀。廟體預計花1至2周時間，轉向並拉至新地點。

潮州福安宮從日本時代就已存在，去年重新整建宮廟建築，卻遭檢舉占用道路用地。為了保住土地公廟，經一年多協調，縣府決定將廟旁近300坪的土地承租給福安宮5年，讓廟體遷移至此，待廟方籌足了錢再將地賣給廟方。

工程公司將以抬升平移工法，把將廟體往西遷移約40公尺，過程中還會將廟體轉向，由原本坐南朝北方位轉為坐西朝東，新廟門面對原來廟的位置，原廟後方榕樹則原地保留。

為了讓信徒同沾喜氣，廟方決定舉辦「千人遷廟儀式」，邀請信徒一起來幫土地公搬家。15日共1600人，以8條繩子將超過1200公噸的廟體向西方象徵性地平移2公尺，不只在地鄉親參與，也有信徒遠從台北南下共襄盛舉。

縣長潘孟安及議長周典論也到場參與這場地方盛事，上午11點吉時一到，鞭砲聲大作，1600人分為8組拉起8條粗大的繩子，在主持人以吉祥話語指示下，共拉了10次繩子，將廟象徵性平移了2公尺，每拉一次繩子，所有民眾也一起大喊「福氣啦！」

參與的信眾都非常開心，潮州在地李姓民眾說，平常都會到福安宮參拜，難得有機會能參與這樣的盛會，希望沾點土地公的福氣。王姓民眾說，遷廟的經驗可不常有，這麼難得的事一定要參加，很高興一起見證歷史性一刻。

潮州福安宮主委余清德表示，儀式過後廟體預計以機具動力，花1至2周的時間移至預定位置，之後進行內部裝潢。未來會走完相關程序，讓潮州的土地公信仰文化可以永續傳承。

(中時 )