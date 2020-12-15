美國總統川普連任失敗，國民黨前副祕書長蔡正元以「川普輸在那裡？」為題，在臉書分析五大原因，包括新冠肺炎處理失敗、對中國政策失敗、美國本身的問題、美國內部千瘡百孔、川普自己的問題。蔡正元大歎，「川普可惜了，未來將成為美國政治學家研究失敗總統的病例。」

蔡正元說，川普連任失敗，原本不可能失敗，卻以232對306的選舉人票輸給原本沒有機會的拜登。

他指出，川普失敗的原因很多，最重要的是，新冠肺炎處理失敗。新冠肺炎是一個科學問題。只能用科學問題解決，但川普卻跟政治、經濟、宗教問題，胡攪瞎纏搞在一起，錯失良機害了自己，讓美國人大量感染和死亡，美國選民當然會拋棄川普。全世界各地領導人只要賣力處理新冠肺炎，不管成績好壞，聲望都會攀登高峰，川普卻成了少數例外，實在令人詫異。

第二對中國政策失敗。川普把生意經驗用在外交上，玩極限施壓的手法，用在弱小的友邦行的通，用在德國、法國就碰到鐵板，用在中國的結果只有自討苦吃。表面上中國捱了很多悶棍，實際上美國吃了虧也不少，今年11月份中國出口額劇增20％以上就是最好的答案。美國再好的科技不賣錢，說穿了只是無用的存貨，最後會被超越替代變成廢料；看看多少科技商品，沒幾年早被淘汰掉了，沒有那一科技可以長久稱霸，何況沒有賣錢的科技？封鎖了華為，也封鎖了美國，這個經濟學原理，不是川普沒想通，就是白宮幕僚都是蠢蛋。

第三美國本身的問題。跟羅馬帝國衰敗的原因幾乎一樣，美國本土自1861年內戰後，就沒有受到戰爭的摧殘，還在兩次大戰發了財，趁勢崛起。戰後美國為了跟蘇聯打冷戰，美國贏了，但美國到處興兵作戰，國力耗損也不小，反而中國和歐盟崛起了，成為三分天下的格局。美國一言九鼎的時代，已經是美國國力不可承受之重，美國未來想在海外打仗，不管是台海、南海、日本海，要贏的機會幾乎消失的乾乾淨淨，畢竟遠距作戰的成本，比近距作戰將高得無法想像。美國跟羅馬帝國一樣，已經把勢力範圍擴大到美國國力無法支持的界限，想繼續維持只會衰敗下去。

第四美國內部千瘡百孔。表面上美國有矽谷、華爾街、有好萊塢、有名牌大學，但大部份的州蕭條到不堪聞問的地步。美國白人有大學程度只有20％，其他黑人、拉丁人就更不用說了，而且大部分都是野雞大學，年輕人卻揹負著沈重的學貸，離開沒有回報率的爛大學，基礎建設落後、貧富嚴重不均、種族衝突日趨嚴重，自己引以為豪的聯邦民主體制，在新冠肺炎考驗下，已成了政府治理的世紀大笑話。

第五川普自己的問題。川普沒有學到羅斯福的招式，任用美國的精英，而自創品牌用了一堆龐佩奧之流，不走向失敗實在很難。川普政府明知應該蓋高鐵網，卻被航空和軍火集團綁架蓋不了；明知要跨州調動醫療資源，卻被各州政府和大藥廠聯合壟斷；川普用人又都是出自這些背景，不玩殘自己才怪。

蔡正元強調，總之，川普可惜了，未來將成為美國政治學家研究失敗總統的病例，永遠被踩在灰頭土臉的個案檔裡。

(中時 )