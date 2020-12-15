全球新冠肺炎疫情持續延燒，歐美封城疑慮再起，電商大廠—富邦媒(8454)再獲外資青睞，今天股價逆勢收高，重登600元關卡，並奪回類股股王寶座，受惠於宅經濟的超商雙雄—統一超(2912)及全家(5903)亦同步收紅。

儘管歐美各國近期陸續展開新冠肺炎疫苗接種，希望能早日走出疫情衝擊，但全球每日新冠肺炎疫情確診人數屢創新高，疫苗施打緩不濟急，讓歐美各國恐再封城陰影難除，近期股價因擔心宅經濟退燒遭到壓抑的富邦媒今天重獲市場關愛眼神，今天外資轉賣為買276張，讓富邦媒擺脫近期頹勢，重回600元關卡及類股股王寶座。

富邦媒momo旗下通路包含：購物網、摩天商城、電視購物及型錄，受惠雙11暢旺買氣，富邦媒11月合併營收約92.6億元，月增87.98%，年增約38.67%，創下單月歷史新高，其中雙11亮眼的成績同步推升網路購物11月營收年增43%、月增97%，業績佔比達95%；而行動購物業績年增58%；累計1至11月合併營收約607.2億元，較去年同期成長30%。

富邦媒表示，由於12月進入零售業年終銷售旺季，搭配雙12促銷活動，有助於推升12月營收。

新冠肺炎疫情讓消費者自煮頻率攀高，帶動方便快速、覆熱即食的料理需求攀升，扮演「社會廚房」的統一超7-ELEVEN及全家便利商店今年以來鮮食銷售業績亮眼，加上店數增加及會員經濟發酵，成為統一超及全家今年前11月營收維持正成長助力。

統一超11月合併合併營業收入216.87億元，微幅優於10月，並較去年同月成長4.41%，為今年自疫情以來成長動能最高的月份，累計前11月合併營收2357.05億元，為歷年同期新高。

全家11月合併營收為71.5億元，年成長9.07%，累計1至11月合併營收為781.03億元，較去年同期成長9.94%。

隨著聖誕節、跨年將至，搭配冬季「暖食熱飲」需求，以及年菜預購持續加溫，可望挹注統一超及全家12月業績。

(時報資訊)