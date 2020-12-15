台幣最近持續升值，先前外資及許多研究機構都認為，台幣2021年升定了，28元恐呈常態。國泰金(2882)旗下國泰世華銀行首席經濟學家林啟超認為，2021年新台幣匯率走勢將是「七上八下」，也就是突破28元以下，在27元以上的走勢。不過，他也指出，美國經濟情況較其他先進國家為佳，中長期美元的價值仍不容忽視。

林啟超指出，在資金追逐各市場的「最佳進步獎」，如非美股、非科技股，及具利差優勢的債券時，亦推升了非美貨幣，使美元今年以來稍偏貶勢。

台幣一路升值，其實台灣央行應該還是有在穩定匯率走勢，否則，下半年台幣升值幅度不止於此，整個拉升幅度1.04％還算是不少。

原本今年第4季美國應該會出匯率報告，因為逢總統大選，並沒有出具相關報告，美元要怎麼走就要看美國新任財長的政策。林啟超指出，先天環境本來就有利於台幣升值，預期明年台幣七上八下，也代表台幣走勢會讓人心驚膽跳，央行也在看美國的態度。

(時報資訊)