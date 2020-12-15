楊瑞承將要改披富邦悍將球衣，其中富邦捕手張進德與楊瑞承感情好，他在國、高中都是學長，張進德笑說楊瑞承比張育成還更像他的弟弟，也不斷誇獎楊瑞承是一名很好的選手，期待他來富邦後能發光。

前富邦悍將投手賴鴻誠投入自由市場後獲樂天桃猿青睞，富邦選擇補償方案為234萬元加上內野手楊瑞承，他去年在選秀第七輪或樂天青睞，今年在下半季獲得出賽機會，出賽21場打擊率3成45，表現相當不錯，不過他並沒有在25人保護名單中，因此被富邦挑中。

富邦球星張進德與楊瑞承相識多年，他今日出席富邦悍將校園巡迴活動「悍你上學趣」，透露一看到新聞就馬上打電話給他，「第一句問他『要來跑了嗎？』開玩笑啦，很替他開心，球隊選他代表看中他有看到他的好。」

張進德透露，因為自己在泰源國中、台中高農（興大附農）都是隊長，因此會照顧學弟，其中楊瑞承相當乖巧、聽話，所以有特別照顧他，「他跟張育成同屆，比弟弟還像我弟弟，而且他的家人也對我很不錯，很乖又很認真，很喜歡他，他也把我當哥哥。」

張進德提到楊瑞承真的是非常好的選手，只不過始終沒能被看見，「他相當認真，但就是沒辦法發光，但也是因為他的努力所以被選中，代表機會來了，希望他能把握住。」

(中時 )