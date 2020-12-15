浙江和台灣青年在西湖邊巡邏。（取自中新網）

「西湖女子巡邏隊」練習情況。（取自中新網）

近日，台灣、浙江兩地青年一同擔任西湖景區綜合行政執法隊女子巡邏隊(以下稱「西湖女子巡邏隊」)，在杭州西湖巡邏，倡導市民遊客在遊覽西湖時，做到「文明出遊」，共同守護世界遺產。

清一色的著裝、整齊的步伐，台、浙兩地青年在杭州西湖巡邏，倡導遊客文明遊覽，換上「西湖女子巡邏隊」專門定制的服裝，接受巡邏前的訓練，學習內容包括手臂的擺動以及走路的姿態，以及抬頭、挺胸、立正、稍息等，參與活動的青年們集中訓練後，必須快速進入到巡邏狀態。

就讀浙江理工大學的台灣青年王千慧說，參加巡邏隊令她激動又緊張，這是她第一次參加西湖巡邏，穿上這身製服，便有一種使命感，不敢鬆懈，並表示，西湖女子巡邏隊的隊員們，會用「柔性的力量」參與城市管理，例如西湖邊有不少可愛的小松鼠，對於遊客的餵食行為，西湖女子巡邏隊的隊員們會在提醒遊客請勿餵食的時候說：「小松鼠已經吃飽啦」，這種貼心的勸導方式。

據了解，此次巡邏路程近6公里，一路上，不僅要眼觀六路、耳聽八方，還要維護景區秩序、勸導不適宜的行為、為遊客提供服務和幫助、配合處置突發事件。

台灣青年陳彥霖說，最令她印象深刻的是，西湖女子巡邏隊在巡邏過程中要撿垃圾，保持西湖路面整潔，她看到了巡邏隊員們的堅持，更有感於隊員們對西湖的熱愛和對遊客的細心。

談及自己的巡邏「初體驗」時，王千慧表示，此次活動加深了自己對世界遺產和大陸城市「精細化」管理的了解，也在巡邏中體會到「文明旅遊」的重要性。

此次「西湖巡邏記」活動還透過網路直播，用意在倡導市民遊客在遊覽西湖時，做到文明出遊，共同守護世界遺產。

(中時 )