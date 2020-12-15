最後一場企業甲級足球聯賽踢完後就卸下選手身份的前國腳陳毅維，是這次BE HEROES足球菁英學院的總教練，不但要規劃訓練課程，也要在今天的高中足球菁英對抗賽運籌帷幄，當教練「燒腦」的工作，讓他感嘆當選手真幸福。

「帶隊真的好難，當球員感覺還是幸福一點，只要到球場準備比賽，當教練需要思考訓練強度、時間及內容，之前兩天在彰化的訓練營，感謝助教們協助，讓我順利完成任務。」陳毅維這麼說，對於球隊今天的表現，他認為球員有執行戰術，雖然最後10分鐘失誤較多，整體表現仍執得肯定。

對於這批高中菁英球員的實力，陳毅維表示，目前這群20歲以下好手細膩、組織都不錯，來自惠文高中的前鋒黃國釜、花蓮高農的曾畇浩跟同樣來自惠文高中，這次菁英代表隊隊長蔡杰勳，都是值得期待的新生代好手。

陳毅維去年世界盃足球賽資格賽對澳洲頂進漂亮進球，成為球員生涯難忘的一次進球，可惜後來客場對科威特骨折受傷，今年企甲聯賽尾聲復出為台電隊出賽，賽季結束後便高掛球鞋，因為陳柏良從國外回來，在新冠肺炎防疫規定下必須先進行14天隔離，因此由陳毅維幫忙帶一下BE HEROES菁英代表隊，以及足球營，接下來他除了在台電上、下班，還會嘗試足球之外的運動如沙板、滑板，「等到玩出一定水準，會再跟大家報告。」

(中時 )