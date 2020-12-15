台灣世界展望會今（15）日表示，在疫情衝擊下，今年該會服務的國內特殊景況家庭數激增20％。而年關將至，即日起將透過「紅包傳愛！送孩子一份勇敢起飛的祝福」活動，為所服務的45000名兒童及其家庭募集象徵助學、平安、健康、希望的祝福紅包，以投入貧童助學金、營養扶助金、特殊景況家庭扶助金、弱勢家庭暨青少年培力發展工作。

10年能使一棵小樹苗卓然而立，也足以讓一個孩童長大茁壯。世界展望會今天特別邀請曾服務過的自立青年，包括職棒球星王維中、職業舞者與健身教練王莞心、女工程師李坤真、金融保險業主管吳品儀出席；分享他們逆境向上的成長故事，以及如何在資助人10多年的關懷支持下，努力活出豐盛生命。更盼望藉由自身經驗，鼓勵身處困境中的孩子不放棄希望，勇敢開創精彩未來。

分享會中李坤真的資助人莊先生突然現身，讓她既驚又喜，兩人並數度擁抱致意。王維中不僅連線問候資助他長達6年，一路鼓勵他的張阿姨，還當場邀請她明年到球場觀看他的第一場比賽，並且仔細簽好一個簽名球，準備要送給他最敬愛的張阿姨。

曾因舞蹈專長而獲選外交部國際青年大使，代表台灣出訪各國的王莞心，則在現場帶來一段精湛的舞蹈演出，今年她也開始資助一名小學四年級女生。而同樣已成為快樂資助人的吳品儀上台分享心情故事時，特別提到當她收到來自資助童的聖誕卡片祝福時的那份感動。

世界展望會希望以生命影響生命，讓更多美好的轉變發生，將於明年1月底分別於台北（1月27日）、台中（1月29日）、嘉義（1月30日）舉辦三場「紅包傳愛！送孩子一份勇敢起飛的祝福 音樂故事分享會」，邀請民眾在春節前夕，偕親友一同前來聆賞更多展望會自立青年的精彩表演與感人故事，帶著滿滿感動邁向新年！想參加的民眾可上台灣世界展望會官網報名。

(中時 )