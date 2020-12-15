2020年接連發生大事件，包含新冠疫情、各國抗議暴動、多位名人殞落等，上個月開始各國甚至紛紛出現暗殺行動，伊朗核武哥學家和以色列高官接連遭殺害。命理師林海陽接受《中時新聞網》採訪時表示，2021年由於星象影響，會繼續有多起暗殺事件發生。

2021年大凶星入主 命理師爆驚人暗殺行動

林海陽認為，除了疫情的侵擾外，在明年影響人類生存最大的考驗，是人與人間的不信任所引爆的危機。她提醒，會有政治人物和大企業家被暗殺，那些看起來是輕生的案子，都有可能是遭人精心設計的暗殺行動，除了這些人以外，大家也都需要特別注意自身安全。

命理師林海陽表示，2021年由於星象影響，會繼續有多起暗殺事件發生。(攝影/陳威成)

從2020年10月開始，由於行星的位置處於彼此的四分和對分位，開啟了大十字天象，許多占星學家認為，此天象會造成人際間衝突不斷，戰爭頻繁。而大十字天象會延續到2021年上半年，林海陽表示，還會有更多行星加入這個天象，因此對於人類的影響將變本加厲，「只有慘烈可以形容！」

林海陽表示，所有行星的運行表面上看幾來和我們沒有任何關係，但實際上會大大影響地球上人類的生活。現在全球危機四伏，雖然各國領袖目前都沒有特別大的行動，但星象造成的精神壓力不容小覷，因此人民需要多多自保。

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(攝影剪輯/陳威成)

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