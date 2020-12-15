中天新聞台日前遭NCC關台後，被迫轉型成網路新型態媒體。但NCC短短不到2個月決定中天不予換照，引發不少學者、媒體人譁然。也讓出道多年的影視女藝人張倩感嘆坦言，關閉中天的舉動，可能是壓垮蔡英文政府的最後一根稻草，中天換了一個方式經營，但歷史會記住今天。

中天新聞12日凌晨零時起正式轉往YouTube發展，其頻道也在短短的時間內，訂閱數從140萬飆升至217萬，也有不少忠實觀眾斗內。昨14日晚間9點多，線上持播人數甚至衝破10萬。但訂閱、觀看人數衝高後，NCC下一步追殺動作也呼之欲出，有意讓《數位通傳法》修正後捲土重來，甚至在臉書粉絲團發布美國管制ISP（網際網路服務供應商）的貼文，遭網友認為NCC將管制網路言論，可憐小編又當代罪羔羊澄清。

NCC也陸續擬定「網際網路視聽服務管理法」草案，違反者，將有50萬元按日連續處罰之罰責。令人質疑，NCC是否假借將制定之「數位通傳法」及「網管法」，加上《廣電法》、《衛廣法》結合《社會秩序維護法》、《反滲透法》、「國安五法」等，是否有全面管控言論自由的意圖，目前不得而知。

但對於NCC種種做法，張倩在臉書轉貼名經紀人夏春湧貼文回應，「也許中天就是那一根伸張正義的稻草，也許關中天就是壓垮蔡英文政府的那一根稻草」。她表示，過去這一段時間，中天已經成功的匯聚了所有反對蔡英文政府的正義之聲，讓蔡政府有如芒刺在背、寢食難安」。

張倩，本名「張莉莉」，影視劇女演員。國立臺北藝術大學舞蹈系畢業。曾參與演過台灣八點檔節目《台灣霹靂火》、《台灣龍捲風》、《金色摩天輪》、《戲說台灣》。

分享于：#夏春湧 文/圖 最後一根稻草把誰壓死 還真不好說 也許“ 中天 ”就是那一根伸張正義的稻草 也許“ 關中天... 由張倩發佈於 2020年12月14日 星期一

(中時新聞網)