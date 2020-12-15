林務局嘉義林區管理處為讓阿里山國家森林遊樂區內塔山步道更安全，將針對木造棧橋、腐朽階梯及周邊設施進行改善施工，原預計12月16日起暫時封閉步道，但考量已申請進入一葉蘭保留區民眾權利，延期至1月4日起管制封閉。

嘉義林管處育樂課長黃秀緞表示，因應此次塔山步道施工改善，將一併暫停臺灣一葉蘭自然保留區的系統申請，明年1月4日以後申請進入保留區民眾，將由系統回覆暫停開放，遊客可至巨木群步道、二萬坪步道及對高岳步道登山健行。

因這次工程影響欲探訪塔山、眠月線的登山客，為減短管制期，嘉義林管處已協調廠商縮短工期並分段施工，預計明年3月底前木造棧橋完成驗收後，可先行開放供遊客通行，開放時間會再行公告。

嘉義林管處呼籲，施工步道封閉期間請遊客避免行走鐵路，否則將違反鐵路法第57條第2項「行人、車輛不得在鐵路路線、橋樑、隧道內及站區內非供公眾通行之處所通行」規定，依法可處新台幣1萬元以上5萬元以下罰鍰。

(中時 )