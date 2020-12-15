你曾經想過自己會在幾歲結婚嗎？會是計畫好的時間，或是衝動之下的閃婚？星座運勢網站「星座喲」分享，以下4個星座非常有可能在2021年閃婚，如果說到你的星座，或許可以開始挑好日子了！

▍1.天秤座

天秤在2021年和另一半越來越甜蜜，其實要結婚也只差臨門一腳，親朋好友也非常看好這一對，天秤不只會閃婚，還會有甜蜜的婚禮和幸福的婚姻生活。

▍2.巨蟹座

巨蟹在2021年和另一半過得很甜蜜，就算兩個人偶爾拌嘴，也不會影響感情，反而會讓兩人的關係更緊密，甚至會因為愛火越燒越旺而讓巨蟹興起閃婚的念頭。

▍3.摩羯座

2021年是摩羯座的好運年，如果有伴侶的摩羯會和對方的感情越來越好，適婚年齡的摩羯會認真考慮結婚，外加長輩的催促，極有可能在2021年閃婚。

▍4.處女座

處女座在2021年的桃花運很旺，單身的處女在2021年有很高的機率脫離單身，而且會讓一向冷靜的處女陷入瘋狂的熱戀，因此可能會衝動閃婚。

(中時新聞網)