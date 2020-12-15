南韓性感DJ JINA擁有甜美外表、魔鬼身材，時常在IG曬出好身材，累積了66萬粉絲，每每曬出性感照都掀起熱烈討論，讓粉絲們陷入瘋狂，日前她不畏寒冷的天氣，在泳池邊換上比基尼，大秀火辣前凸後翹的好身材，讓粉絲一飽眼福。

DJ JINA日前曬出系列泳裝照，只見她身穿粉紅色的比基尼，傲人上圍呼之欲出，不科學的S型腰線更是吸睛，而另一張照片則是她坐在岸邊休閒吃著薯條，身體微微前傾，溢出渾圓雙峰，性感火辣的照片讓網友們狂讚她的好身材，「看起來好美」、「妳好寶貝」。

DJ JINA在文中問候粉絲們，「天氣冷嗎？」卻發出清涼照，然而南韓最近已經進入嚴冬，溫度大都在攝氏零度以下，因此不少粉絲十分擔心她的身體狀況，紛紛叮嚀關心她要注意保暖，「這週很冷」、「當心感冒」、「別讓我擔心」、「儘管再冷，妳都能讓冬天變暖」、「要多注意保暖，別著涼了」。

(中時新聞網)