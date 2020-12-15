下周五(25日)就是耶誕節，不少人會應景的舉辦交換禮物，來增添佳節的氣氛。對此，就有網友發出討論，詢問大家收過最爛的交換禮物是什麼，貼文一出果然釣出大批苦主，讓留言處蓋起高樓，其中有網友分享自己收過三色豆，讓他直言，「真的很想絕交」。

原PO在PTT上以「收過最爛的交換禮物是什麼？」為題發文，由於最近耶誕節快到了，朋友們揪他一起參加交換禮物，但遊戲規則是要交換最爛禮物，且同時要符合實用條件，讓他相當苦惱，因此發文詢問網友，來作為參考。

貼文發出後卻意外釣出許多苦主，開始分享自己收禮的慘痛經驗，答案五花八門，「卡通人物餐具，小朋友用的那種」、「10塊錢的肥皂盒」、「交通錐」、「別人矯正時做的齒模」、「遊戲規定金額500元以上，結果收到便條紙。」此外，有網友分享，自己收到這份禮物的當下真的笑不出來，「三色豆真的很值得絕交」。

根據《網路溫度計》去年的統計，網友投票最不想收到的耶誕交換禮物，第3名為絨毛玩偶，討厭的原因為太佔空間；第2名為馬克杯，大多網友直指這是最沒誠意的代表；第1名則是糖果餅乾，有網友認為，對於不喜歡吃甜食的人來說很困擾，還有人曾收到即期商品，讓他怒批「真的很爛」。

(中時新聞網)