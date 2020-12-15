出生才半年的早產兒恩恩（圖中央嬰兒）是台灣目前最小體重洗腎並成功出院的小孩。馬偕醫院表示，從未替這麼小的孩子洗過腎，若沒處理好可能會穿破臟器，所幸這位生命小勇士仍然堅強活了下來。（蔡旻妤攝）

出生才半年的早產兒恩恩是台灣目前最小體重洗腎並成功出院的小孩。馬偕醫院表示，從未替這麼小的孩子洗過腎，若沒處理好可能會穿破臟器，所幸這位生命小勇士仍然堅強活了下來。恩恩的媽媽說，孩子從僅650克的巴掌仙子到正常體重，真的很感謝醫院早產兒團隊努力照料。

台東馬偕醫院15日舉辦「洗腎小勇士恩恩出院慶祝會」，播出恩恩將從出生到現在的影片，恩恩媽媽回想當時情況數度哽咽，她說當時好自責為何沒照顧好寶寶，讓他這麼早生出來，還讓孩子受這麼多的折磨。但感謝馬偕團隊對恩恩從不放棄，讓他從當時的650公克，到現在4420公克，這真的是一件奇蹟！

小兒科醫師沈上博表示，恩恩是23加5周出生的極度早產兒，由於腎臟尚未發育完全，出生後出現一連串的問題，到了第6天的中午，狀況不斷惡化，當下醫生評估如果再沒有辦法有尿尿，當晚就會死亡。在無計可施的狀況下，需要進行「緊急腹膜透析術」來幫助他度過難關。

但這麼小的早產兒，沒有適合的透析管路，在取得家屬同意後，醫生試著把大人用的中央靜脈導管充當透析管使用，所幸恩恩洗腎成功健康存活，3天過後情況慢慢改善，他也開始排尿。

恩恩住院半年幾度與死神拔河，但終於要出院了，未來還有很長的復健之路要走，但爸媽和馬偕醫療團隊都將陪伴他健康長大。

(中時 )