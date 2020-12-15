浙江當地化妝品品牌與北京故宮推出的彩妝品。（取自中新網）

台灣青年體驗浙江當地品牌彩妝。（取自中新網）

多年來，彩妝品一直是歐美品牌為大宗，近期，10多位台灣年輕人，走進大陸浙江美妝企業，並探討東方美學文化精髓，其中彩妝將獨有的中華傳統文化元素呈現在產品包裝、色彩上，如眼影盤上圖案來自於故宮雲紋，口紅上圖案來源於故宮梅花，口紅的顏色則是故宮太和殿紅柱的顏色。台灣青年凃忠成表示：「被燒到了！第一次使用浙江出產的彩妝品，原來這麼好用！」。

近年來，浙江美妝推陳出新，走出了一條產業復興之路，10月21日，10餘名台灣青年走進浙江美妝企業，探討東方美學文化精髓，參與浙江當地的毛戈平化妝品股份有限公司於2000年推出的MAOGEPING美妝品牌活動，其品牌為「2019浙產美妝十大品牌」之一。

來自台灣的浙江理工大學服裝系學生王千慧是此次參加活動的年輕人之一，也是，作為此次活動的試妝模特兒，她嘗試了國潮妝，在化妝過程中，她使用了多款毛戈平品牌與北京故宮博物院文創合作推出的「氣蘊東方」系列彩妝，據瞭解，該系列彩妝將獨有的中華傳統文化元素呈現在產品包裝、色彩上，如眼影盤上圖案來源於故宮雲紋，口紅上圖案來源於故宮梅花，口紅的顏色則是故宮太和殿紅柱的顏色。

台灣青年張禎倪是浙江財經大學的學生，她說，對浙江彩妝的了解，大多來自網路直播，本身化妝有3年經驗，認MAOGEPING品牌有兩年了，並稱，其完全顛覆了她對大陸化妝品牌的印象，在她看來，尤其是近幾年，大陸品牌在文創方面取得了很大的進步，感覺很有靈魂，尤其是那些印有祥雲圖案的彩妝盤，「塗得是品質，化的是文化」。

台灣青年凃忠成表示，第一次使用浙江出產的彩妝品，原來這麼好用！直稱要趕緊下單。

將傳統文化與現代彩妝結合，是現在大陸美妝發展的常態，毛戈平化妝品股份有限公司副總裁毛慧萍表示，早在2000年創立之初，該公司就將發展目標定為打造「民族品牌」，彩妝不能僅要求好看，還要有文化，要由內而外，做一個真正的「民族精品」。

毛慧萍說，時下年輕人的消費觀念已悄悄發生變化，不再盲目追求大品牌，更看重產品是否適合自己，喜歡自我體驗和嚐新，並表示，其實大陸化妝品的效果並不遜於國際品牌，再加上產品包裝年輕化，品牌被賦予了厚重的歷史文化感等，這都給予大陸市場好的基礎。

(中時 )