天后張惠妹跨年返鄉開唱，台東縣政府也公布線上防疫實名制，登記突破4萬人；公路總局15日宣布「元旦遊台東、在地有腳」，提供增開高雄台東直達車、租車優惠、飯店及景點串聯路線增加開班車等4大疏運亮點，希望旅客多利用大眾運輸工具，減少堵車情形。

跨年人潮讓交通運量不足的台東出現疏運危機，公路總局配合台東18家租車業者，準備了821台機車、420台汽車的數量做為優惠折扣車輛，民眾憑高雄到台東客運票根，向指定租車業者即享汽車省200元、機車省100元的優惠。

此外，高雄到台東也增開各4班次的客運，並提供單程350元、來回650元的優惠價。公路總局考量機場、火車站和各飯店接駁可能嚴重不足，也規劃加開公車3條路線，並配合飛機、台鐵增加班次時間。

公路總局也協調在地「台灣好行」公車，視旅客需求加開班次，持電子票證享半價優惠，希望吸引更多遊客改搭大眾運輸工具。公路總局局長許鉦漳呼籲，在演唱會前後減少使用自駕汽車，省時省錢又省力。

此外，火車站旁的租車行業者看準阿妹商機，除了車輛保固，更砸錢添購新的汽機車，業者說阿妹效應驚人，目前市區18家租賃業，汽車幾乎全被預訂光，機車則因怕超量，全部改為現場租車。

(中時 )