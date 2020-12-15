雖然受到疫情衝擊，台、日動畫交流仍不間斷，義守大學數位多媒體設計學系大一同學參加第一屆台日學生原創漫畫大賽，自1300多幅作品中脫穎而出，一幅勇奪「最優秀獎」、12幅作品榮獲「入圍獎」，一鳴驚人。

為了促進台灣與日本間的動畫交流與技術提升，增進教學資源，大阪總和設計學院舉辦第一屆台日學生原創漫畫大賽，吸引來自各校選手競技。

勇奪「最優秀獎」的數媒系同學徐夢岑，以「與花朵墜落之時」為題，表現出釋放一切壓力、無拘無束的樣態，隱喻即使從天空掉落下來，只要跟自己喜歡的事物一起，就不會感到害怕，榮獲評審青睞，她的「湖上燭夢」與「庭中蝶」也同時獲得入圍獎。

數媒系主任孫志彬指出，本次學生表現亮眼，入圍獎12幅作品包括老街夜遊、原住民-時代的眼淚、希望武士、瘋狂科學家、午睡、夜晚的駐留、楓林盡染等，其中林勇豪的希望武士描繪追逐夢想的縮影，而背景中的東京鐵塔則象徵與世界連結，細微處隱藏許多內涵。

瘋狂科學家的作者胡昱特別肯定創業課程，指出老師傳授許多社群經營技巧，包括如何包裝、行銷作品，同時搭配多元實作課程，更鼓勵同學參與實習專案，增強技能與實力。

(中時 )