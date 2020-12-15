蘇貞昌內閣統治下，拒絕給中天新聞台換照，民眾參與秋鬥遊行竟被警方事先關切，國民黨立委李貴敏今天在立法院質詢時質疑這些行為違憲，但行政院長蘇貞昌卻推稱這些都是獨立機關獨立運作，還回嗆不能因為不給換照就認定沒有言論自由，不然乾脆規定電視台萬年才需要換照一次好了。

李貴敏首先指出，在蘇貞昌行政院長任內，憲法保障的集會結社自由、 隱私等人權一件一件被破壞，人民遭監控隱私受侵害，是因為新冠肺炎疫情，姑且擱置；但集會結社部分，參與秋鬥遊行竟事先遭警方關切。此外憲法保障言論自由，言論自由包括新聞多元性，這些都發生在蘇貞昌任內，為什麼一個學法律的行政院長任內，政府會出現這麼多違憲的行為？

蘇貞昌回稱，他學法律，這些不是他容許與否，而是獨立機構獨立運作。此外電視台新聞頻道執照是有期限的，到期審核換照有可能准或不准，這也是法律人的依法處分，不能因為不准換照就說沒有言論自由，不然當初就規定不用六年換照一次，改成萬年再換照一次好了。

李貴敏提醒，行政法規定應注意比例原則、無待別待遇，質疑政府在駁回中天換照申請時沒有依照這些原則。

(中時 )