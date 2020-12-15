正修科大視覺傳達設計系在2020設計戰國策頒獎典禮表現搶眼，一舉拿下四項德國紅點品牌及傳達設計獎，獎勵金10萬元，校長龔瑞璋表示，視傳系每次組隊參賽就獲國際評審高度肯定，全校師生與有榮焉。

教育部鼓勵學生參加藝術與設計類國際競賽計畫─設計戰國策，已邁入第15年，正修視傳系這幾年在國際競賽經營下，獲獎累計20件教育部名列第一等獎項，得獎作品已於德國紅點博物館展出，展現台灣及正修科大的設計亮點。

拿下四項德國紅點品牌及傳達設計獎的正修科大視覺傳達設計系，今年獲頒教育部10萬元獎勵金，有設計界「奧斯卡獎」之稱的德國紅點獎，為國際四大設計獎之一，今年有來自全球近7000件作品參賽，台灣共獲得164件獎項，視傳系以5件學生作品參賽，榮獲四項德國紅點品牌及傳達設計獎。

正修科大藝文處長兼視傳系主任吳守哲表示，視傳系成立至今邁向第11年，原名時尚生活創意設計系，2019年更名視覺傳達設計系，並於2016年成立「國際競賽選手培訓中心」，將目標指向國際賽，以培養學生具備國際設計思維與能力為主，今年參賽拿下四座德國紅點獎，證明正修視傳系學生的設計能力已達國際水準。

(中時 )