嘉義人氣名店「林聰明沙鍋魚頭」用最在地的口味，登上全球娛樂平台龍頭Netflix紀錄片影集《世界小吃》，成功躍上國際舞台，其超高人氣也讓它站穩排隊名店，即便非假日排隊人潮也從來不減，現在這個味道，在全家便利商店就能吃得到！

全家15日宣布，攜手世界級地方美食「林聰明沙鍋魚頭」獨家合作開發冷凍調理食品，以獨家調配的家傳香辣醬，共同開發出「林聰明香辣沙鍋菜」，包括白菜、角螺、凍豆腐等食材，只要在家簡單覆熱，就能重現正港南臺灣味的嘉義特色小吃！

全家表示，觀察今年疫情發生後，消費者增加自煮頻率，對於方便快速、覆熱即食的料理需求持續攀升，因此，全家12/16起攜手嘉義扛霸子「林聰明沙鍋魚頭」、日式餐飲「樂雅樂」合作開發冷凍調理食品，希望成為消費者日常囤貨的新選擇。

除了林聰明外，全家表示，看好國人愛吃咖哩，全家也與Royal Host樂雅樂聯名，以小份量的「媽媽煮藝」冷凍杯裝推出「日式可可咖哩飯」跟「咖哩豬肉烏龍麵」，使用多種蔬菜熬煮，消費者可搭配其他小吃組合，滿足主餐、點心、宵夜各時段的需求，12/16至12/29搭自由配優惠，購買指定鮮食品項任選2件省5元、3件省10元。

(工商 )