網家(8044)旗下PChome 24h購物今年策略之一，從線上走到線下，擴展O2O跨界布局。從雙11開始，積極與線下夥伴跨界合作，橫跨電信、百貨、餐飲、人文展覽等場域。12月歷經雙12的大檔期後，接下來有歐美聖誕假期及新年接棒，PChome 24h購物再以創新的故事行銷模式，翻轉在地文化，在大稻埕打造最應景有趣的台味聖誕節。到明年1月4日串聯大稻程6間酒吧強推聖誕驚喜好禮，炒熱年底過節氣氛，更與台北霞海城隍廟、交友APP Goodnight等夥伴合作，舉辦一系列充滿台灣味的聖誕活動及交換禮物派對，營造溫馨浪漫的12月。

PChome 24h購物「好個聖誕」系列活動正式開跑，攜手500大品牌最高回饋22％，全場下殺24折起，集結各大美妝一線品牌，如理膚寶水、蘭芝、歐舒丹等，以及大品牌微軟、EPSON、收藏家推出「聖誕限定專屬商品」，強打獨家聯名禮物盒、限定耶誕款式等品項39折起，並且合作36大銀行祭出回饋、儲值購物及使用9大行動支付最高送20％等優惠。

歡慶佳節將至，PChome 24h購物今年結合「月老牽紅線」概念，開創一系列脫單攻略活動，將與全民共享幸福浪漫的過節氛圍。首波活動從即日起-1/2於台北捷運淡水信義「紅線」出發，啟程充滿台灣味的聖誕列車，車廂內以迎賓地毯、月老、幸運籤詩等趣味視覺呈現，提供消費者拍照打卡新選擇。同時，精選站上多樣聖誕節夯品於車廂中，精心設計單身徵伴、財神徵友、台味日曆等趣味傳單，讓消費者搭車也能享受購物樂趣。

此外，PChome 24h購物首度與「大稻埕商圈」合作，舉辦最具道地台灣味的聖誕節活動，12/17-1/4於台北霞海城隍廟強勢登場，將安排專人講解月老廟參拜攻略，並設置「好緣BOX」大型裝置藝術於廣場，透過月老牽紅線助攻，搶先求得好姻緣及好人緣檔等。

(時報資訊)