向榮生技15日申請登錄興櫃股票 17:392020/12/15 工商 林燦澤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 櫃買中心15日表示，向榮生醫科技（6794）已在15日送件申請登錄興櫃股票，產業別是化學生技醫療業。 根據櫃買中心資料顯示，向榮生技成立於民國107年3月間，董事長兼營運長為蔡意文，主要經營業務是幹細胞新藥研發、幹細胞分泌素培養銷售及細胞檢測服務等，送件時資本額為3億7,563萬元。向榮生技去（108）年業績，營收1,573萬元，稅前虧損1億93萬元，每股虧損3.33元。 高雄累計重劃面積達3,586公頃 土地開發展成果 證交所董事會通過四家公司上市 (工商 ) #榮生 #櫃買中心 #幹細胞 #申請登錄興櫃 #日送件申請登錄興櫃 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 達亞國際 18日新上櫃掛牌 15:292020/12/15 財經 補償申請20日截止 逾8成已登記 04:102020/12/15 地方新聞 圖籍整合提升測量精度 中市完成整合逾萬筆土地 16:582020/12/15 區域情報-台中 自有船占比五成目標 將提前達陣 04:102020/12/15 財經要聞 彰化縣第三座 鹿港福興水資中心落成啟用 18:022020/12/15 寶島 投資app佯稱駭客入侵 432投資人遭騙1.6億 15:242020/12/15 社會 《電子零件》擴產風險較低 美系外資續看讚欣興 12:162020/12/15 財經 雙王世紀同框 曹興誠主動握手張忠謀 上演大和解 11:512020/12/15 財經 境外資金匯回 單月為28億元 18:192020/12/15 財經 專家傳真－實價登錄改革還可再進化 04:102020/12/15 專題周報 《店頭市場》向榮生技申請上興櫃 17:222020/12/15 財經 財經熱門新聞 殖利率10％ 卻不受重視？ 謝金河：這家老牌企業值得注意 - 財經 震撼！台積電大將蔣尚義明年回鍋中芯 陸媒爆內幕 - 財經 雪紅阿姨打造「第3支股王」？ 散戶抽中1張現賺13萬 - 財經 誰的錯？蘋果大砍單殺到台積電5奈米 專家揭驚人真相 - 財經 蔡政府、庫克超緊張！緯創印度廠暴力 專家揭非陸製造硬傷 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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