櫃買中心15日表示，向榮生醫科技（6794）已在15日送件申請登錄興櫃股票，產業別是化學生技醫療業。

根據櫃買中心資料顯示，向榮生技成立於民國107年3月間，董事長兼營運長為蔡意文，主要經營業務是幹細胞新藥研發、幹細胞分泌素培養銷售及細胞檢測服務等，送件時資本額為3億7,563萬元。向榮生技去（108）年業績，營收1,573萬元，稅前虧損1億93萬元，每股虧損3.33元。

(工商 )