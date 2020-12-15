蔡英文總統今出席「109年公務人員傑出貢獻獎表揚大會」；蔡英文總統頒獎時，顯得相當輕鬆，她致詞時，從台上往下看，脫口說出，「陳時中部長怎麼會在這裡？你是來授獎的嗎？」引起台下哄堂大笑。

銓敘部舉辦公務人員傑出貢獻獎表揚大會，個人獎二十萬、團體獎三十萬、公假五天，堪稱公務人員重要獎項。

總統今到考試院頒獎，除了考試院長黃榮村，轉任考試院秘書長的核心幕僚劉建忻也一同在門口迎接。

蔡總統致詞時，心情相當不錯，還說了不少笑話；她說，政府的施政要能夠落實，需要公務人員的專業和貢獻。她很高興能夠藉這個場合當面感謝這些認真的、敬業的朋友。

她說，各位獲得公務人員傑出貢獻獎，這是專屬公務人員的最高榮譽，也是國家隊大家最大的肯定，非常感謝各位的付出。

總統逐一介紹得獎者，提到客委會的陳瑞榮副處長時；台下一陣歡呼，總統忍不住說，「你還自帶啦啦隊喔。」

介紹到這次的團體獎的得主疾管署的疫情防治團隊時；台下一陣拍手又歡呼，總統才恍然，「我知道為什麼陳時中部長今天在這裡。」

介紹到農委會動植物防疫檢疫局時，同仁拿出布偶揮舞並喊口號；總統忍不住問，「你們那一隻是什麼？」知道是緝毒犬後；總統說，「喔，緝毒犬，還蠻可愛的。」

提到桃園市工程循環經濟導入再生再利用粒料應用計畫團隊，聲勢浩大，總統說，「你們的人數跟你們那個計畫的名稱是一樣的長。」但介紹到內政部戶政司一站式便民服務團隊時，只看到一人，總統疑惑問，「不是團隊嗎？為什麼只有一個人？你是代表喔？」

總統說，她也注意到，最近考試院很活潑推出了官方的臉書，要打或冷衙門的印象，讓大家更了解考試院的運作；「嗯！木柵這個地方，雨勢是下的比較多一點」。

總統表示，勇於突破的積極應變，相信經過這充滿挑戰的一年，這也是大家共同的心得；大家都勇於任事，願意多嘗試、盡心盡力解決，才是這些首創的成果。

(中時 )