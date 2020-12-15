中天美女主播螃蟹舞一跳成名 曝心路歷程「從零開始」

中天新聞台退出有線電視52頻道，轉戰網路YouTube平台，13日突破200萬訂閱，主播劉盈秀在播報新聞中跳螃蟹舞答謝粉絲，影片上傳後已累計超過80萬次觀看引發熱議，對此劉盈秀接受《中時新聞網》專訪向網友表達由衷的感謝，她表示中天新聞從傳統電視走入新媒體是「從零開始」，就如同毛毛蟲要破繭蛻變成蝴蝶的過程一般，會持續改進並虛心接納各種建言，呈現更多元的新聞內容給大家。

「沒想到早上8點還有3萬5、6千人在線上，大家都陪我吃早餐耶」，劉盈秀打趣地說，現在中天新聞強調的是即時互動，在突破200萬訂閱的當下，有很多網友都留言要她唱歌跳舞，之所以選擇跳螃蟹舞，是因為這個舞蹈是近來熱搜討論度最高，從小學習跳舞的她，也藉此機會在播報過程中分解其中動作給大家了解，對此她也表示，「這算是傳遞新聞資訊的一種」，不過由於當天受到主播服活動上的限制，沒有很完整的呈現，之後會再找時間跳給大家看。

中天主播劉盈秀大跳螃蟹舞，吸引不少網友關注（圖／摘自中天電視YouTube）

面對有部分觀眾質疑新聞主播有直播主化趨勢，劉盈秀則強調，新媒體的變革全世界每一個人都必須要面對，自己只是用最接地氣、最貼近生活的方式去播報新聞，新聞報導中最重要的「真實」、「查證」與「平衡」等核心元素並不會因此改變，不僅如此，她認為現在的播報模式是一種很好的嘗試，她可以更自由自在的做自己，而且能夠讓主播來到第一線，直接與網友交流互動，去了解大眾對於新聞報導的看法。

(中時新聞網)