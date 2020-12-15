桃園男子阿宏（化名）指控在炸雞店工作的妻子婷婷（化名），偷吃開設通訊行的林男，兩人不但一起去日月潭遊玩，阿宏還數度直擊他們馬路邊親吻、摟抱、玩鬧，宛如熱戀中的情侶，阿宏憤而小王提告求償100萬元。然而，桃園地院法官審閱阿宏與婷婷的離婚協議書，明訂婷婷要在辦理離婚登記前付給阿宏20萬元，當作配偶權的賠償，認定阿宏的損害賠償請求權已經消滅，駁回告訴。全案仍可上訴。

根據判決書，阿宏主張，他與婷婷原本婚後生活單純美滿，但2019年起對方經常找藉口晚歸、行蹤成謎，態度也越來越冷淡，他警覺有異並展開調查，發現婷婷與林男的曖昧情事，婷婷會從基隆跑到跑到桃園陪林男工作、用餐，阿宏還數度見到兩人在路邊玩鬧、擁抱、親吻，與熱戀中情侶無異。

此外，兩人2019年9月4日還與友人一起到日月潭玩，並下榻於附近的民宿，怎麼看都不像是單純的朋友關係。阿宏之後與婷婷離婚，但認為林男開設通訊行，還搬遷到更大的店面，顯然經濟無虞，因此向他提告求償100萬元。

林男則在答辯狀中反駁，認識婷婷時並不知道她已婚，直到今年1月8日才知道自己意外變成小王，後來婷婷、阿宏協議離婚，條件是他和婷婷要共同賠償20萬元，而且是給了錢才去辦理離婚登記。阿宏已拿到賠償還來告他，顯然不合理。

桃園地院法官認為，雙方確實在離婚協議書上載明要先賠償20萬才能辦理登記，既然已經給錢和解，阿宏的損害賠償請求權自然也消滅了，最終裁定駁回告訴，全案仍可上訴。

(中時新聞網)