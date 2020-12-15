2020年還有10多天才結束，又傳憾事。大陸網紅萌寵「可樂不是哈士奇」，被主人拍下平時調皮搗蛋的影片上傳到網路上，因此爆紅，成了超人氣網紅狗狗，沒想到快樂的日子嘎然停止，主人證實可樂已因心肌梗塞猝逝，讓廣大粉絲悲傷難過。

可樂是一隻阿拉斯加犬，被現在的主人收養並救治後，一家子還從都市搬到了遼闊的鄉村，可樂因此得以放飛自我，主人也帶他到處玩，並把過程拍成了影片上傳到「抖音」，與網友分享，可樂成了網紅，還因此接到許多業配，尤其經常擔任產品大使，邊吃邊推廣在地農特產。

主人帶著可樂搬到鄉下養病，每天快樂玩耍，主人透露他天天滾泥巴，反倒健康狀況變好。(翻攝自微博／西瓜視頻)

但是可樂的影片已經停止更新了一段時間，讓廣大粉絲相當擔心，直到近日才上傳了影片，但影片中只有主人而不見可樂，主人哭著公開可樂在10月21日已經過世，當天凌晨他突然放聲哀號，發病不到10秒就大小便失禁，不到15分鐘就倒地，雖然他們立刻將可樂送往動物醫院，但仍回天乏術，事後獸醫證實他是心肌梗塞發作。

事後可樂的主人因為太過傷心，大病了一場，直到最近平復一點，才拍影片跟粉絲交代，主人說可樂小時候身體就不太好，收養他後花了人民幣8萬(約台幣35萬)積極治療，還帶著他搬到鄉下養病，表示可樂每天在泥巴裡打滾，健康狀況反而好多了，沒想到會驟逝，相當難過，最後表示，希望大家能永遠記住有隻小狗叫作「可樂」。

(中時新聞網)