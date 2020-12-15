美國大選投票上月結束，各州共538名選舉人團14日進行投票，決定正副總統人選，在最後一州夏威夷州投票後，民主黨拜登最終拿下306票，川普232票，拜登確認入主白宮。不過，資深媒體人黃創夏表示，「塵埃落定了嗎？」

美國總統大選投票11月3日落幕，各大媒體也預測民主黨籍候選人拜登將以306比232張選舉人票獲勝成為總統。但拜登仍須經歷一系列憲政程序認證，今天的選舉人團投票就是其中之一。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，台灣時間上午8時15分，夏威夷州選舉人團將4票選舉人票投給拜登，最終拜登共拿下306張選舉人票、川普拿下232票，拜登正式確認勝選、入主白宮。

黃創夏今在臉書上表示，「選舉人票：306 VS.232，終於告一段落了！但是塵埃落定了嗎？」

網友們也留言回應，「沒有，因為有三個爭議州，分裂投票。州議會自己一套，州政府一套。目前很有趣」、「風還沒有停，塵埃又如何落地呢」、「目前資訊很亂，有些真的分不清是真是假，先不做任何評論由時間去証明一切，但確定的是目前還不知誰是下一任總統。」

(中時新聞網)