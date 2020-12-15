苗栗縣苑裡鎮青埔生命紀念館第2座納骨塔，預計明年中旬完工啟用，鎮公所原擬收取4萬元管理費，較第1座納骨塔管理費僅收6000元暴增6倍，挨批太貴，案送代表會審議被要求再評估價格，最後平均工程造價及考量鄰近鄉鎮市納骨塔收費，大砍管理費至1萬8000元，12月通過代表會審議。

苑裡鎮青埔生命紀念館正在興建第2納骨塔，工程經費高達1.8億元，相較第1納骨塔造價僅約8000萬元高貴許多，鎮公所因此研擬提高塔位使用費及管理費，其中永久管理費原擬收取4萬元，因高出第1納骨塔管理費6倍之多，讓鎮民代表直呼「難以接受」。

鎮民代表會主席洪晃琦指出，鎮公所提案修正「苗栗縣苑裡鎮殯葬設施使用管理自治條例」，新增第2納骨堂收費表及退費規定，原先骨骸位使用費及管理費總價要收6萬至8萬元、骨灰位要收5萬至7萬元，但對於塔位費用如何估算卻是交代不清，因此代表們要求鎮公所再評估。

洪晃琦表示，日前通過審議的收費標準，是依據工程造價1.8億元，加上後續工程款還有9000多萬元，總共約2.7億元，除以納骨塔總容納量有2萬4000個塔位，因此均價約為1萬1250元，再乘以3倍，其中1／3是成本，其餘則是管理費與利潤，利潤還需要繳給縣府當公基金。

洪晃琦說明，收費標準修正後，骨骸位總價降為3萬5000元至4萬元、骨灰位為3萬元至4萬2000元，價格包含1萬8000元的50年永久管理費，並且取消第1納骨塔地下室骨骸（灰）罐每日50元暫存費，另外低收入戶免收使用費及管理費、中低收入戶免收使用費，邊緣戶則授權鎮長裁定是否免收使用費。

(中時 )