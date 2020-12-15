中華醫事科技大學餐旅系廚藝社社長王禹璁參加教育部2020第16屆技職之光選拔，獲頒技職傑出獎─證照達人獎項，王禹璁在恩師黃裕文陪同下，今天帶著獎座向校長曾信超獻成果，分享得獎喜悅；曾信超讚揚王禹璁為全校學生做了最棒示範，堪稱華醫之光，也期許全校同學多多向王禹璁學習，成就自我。

教育部日前在台大校友會館舉行2020第16屆技職之光頒獎典禮，中華醫大餐旅系廚藝社社長王禹璁在全國1467件申請人，脫穎而出，榮獲技職傑出獎─證照達人殊榮。

王禹璁從中華醫大餐旅系畢業後，轉換跑道攻讀醫技系碩士，目前是中華醫大醫技系碩二學生。他謙稱虛，餐飲讓人生累積更多精彩的故事，「台上一分鐘，台下十年功」，因覺得自己不如別人聰明，於是比別人更努力學習，多花時間精進、勤能補拙，一定能夠克服困境。

王禹璁也特別感謝餐旅廚藝社黃裕文傾力指導，讓他可以及時修正自己不足的地方，願意把這份殊榮與學習路上曾經幫助過他、指導過他的師長和同學分享。

從大學時代就從旁鼓勵及指導王禹璁的恩師黃裕文表示，王禹璁雖然轉攻醫技碩士，但不忘情於廚藝的精進，希望為自己打造斜槓人生，為了能在廚藝技術精進，經常利用課餘提升自己能力，幫華醫奪下多項廚藝競賽大獎，個人也勤奮努力練習技術，目前共考取18張乙、丙級證照，堪為同學間學習的技職典範。

(中時 )