新北市復興商工創新教育加速器計畫「新北話 - 畫新北」創作成果展將於2020年12月23日至2021年1月17日於美麗永安藝文中心展出。（復興商工提供）

新北市復興商工創新教育加速器計畫「新北話 - 畫新北」創作成果展將於2020年12月23日至2021年1月17日於美麗永安藝文中心展出。（復興商工提供）

新北市復興商工創新教育加速器計畫「新北話 - 畫新北」創作成果展將於2020年12月23日至2021年1月17日於美麗永安藝文中心展出，學生以新北在地元素作為主題的新銳藝術家創作展，以北都新貌（蛻變）、古城風華（老街）、海山對話（美景）、新北人情（故事）等四個面向進行創作，取材部分有九份、碧潭、烏來、坪林、淡水、深坑等各著名景點，將新北意象與繪畫技藝加以延伸應用，藉此達到描繪新北特色人文與宣揚在地文化的目標，並與各界共享其學習的豐碩成果。

復興商工在校長王志誠的領導下，秉持著真、善、美、新的信念，重視學生知識、能力與態度的養成，讓學習與實際生活相互連結，並期勉學生勇敢追夢、永不放棄，用不懈的努力讓自己的才華被全世界看見。

今年高三美術科同學除了在全國學生美展西畫類及版畫類第一名、廣設科同學更在技藝競賽商業廣告類榮獲金手獎第一名的佳績、教育部第二屆全國高中孝道教育微電影競賽復興商工廣告設計科學生作品「囝仔」拿下第一名，同學表現非常的亮眼。

王志誠指出，今年在新北市教育局「新北創新教育加速器計畫」的支持下，復興商工利用專業引導與實踐，為培育新北在地新銳藝術家而努力，本次展出的作品主要來自於校內的優秀學習團隊 - 「風景寫生隊」，其承襲了該校優良傳統校風，多年來辛勤學習與耕耘，從基礎到顛峰、從傳統到創新皆展現出專業知識與技術的學習成果，對繪畫創作之路更抱有期許與目標。

新銳藝術成員由美工、廣告設計、美術等科學生所組成，在歐紹合與連明仁老師的帶領下，寫生隊員扛著畫袋接觸新北山林巷弄之間，精準且鮮明彩繪美景與人文，透過作品體現出他們視野，呈現精彩新北生命活力，為未來台灣繪畫領域投注一股奔馳不止的希望泉源。

復興商工表示，新銳藝術家運用水彩筆記錄大眾所遺忘的新北，歡迎各界前往美麗永安藝文中心參觀，一同感受畫中的意境與新北的樣貌。

多年來為工商企業界培養眾多動畫及廣告設計人才而聞名的復興商工，將於12月25、26兩日於該校舉行「元旦展」。展出的主題是「標新。立藝」。

以「SDGS聯合國永續發展目標」、「後疫情社會關懷」、「新北市創新加速器」為主要核心內容，思考未來社會的生活所需及培養學生多元能力的創意目標。作品內容包羅萬象，舉凡食衣住行育樂都是創作的題材，將多元文化創意與現代生活緊密地融合在一起，迎向未來新世界，歡迎各界蒞臨參觀。

復興商工元旦展活動

展出時間： 2020年12月25日，8：00-21：00

2020年12月26日，8：00-12：00

展出地點：復興商工校內(新北市永和區秀朗路一段201號)

洽詢電話：(02)-2926-2121

學校網址： http：／／www.fhvs.ntpc.edu.tw

(中時 )