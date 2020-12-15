來自日本奈良的藝術家住舍，首次的海外個展《毛茸茸》在台甫開展即完售，以可愛大眼人物為創作特色的作品，市場反應可見亞洲藏家對可愛風的青睞。

「可愛風是亞洲的風潮，也是亞洲跟西方主流不一樣的地方」策展《毛茸茸》的雷相畫廊負責人雷建鈞如是說。住舍曾於去年「台北插畫藝術節」來台，雷建鈞表示住舍十分害羞，個子又小小的，說話時連頭都不太好意思抬起來看著對方。她筆下的人物眼睛大得離奇，超過整張臉的三分之二，也與她的個性有關。

住舍自言「因為我不擅言詞，所以我把眼睛畫得很大。」且一開始眼睛還沒畫成今日這麼大，「但我覺得人的眼睛是靈魂駐足的地方而且我真的有很多話想要告訴對方，可是我又不知道怎麼講，所以眼睛後來才越畫越大」住舍表示自己是把想講的話都放在畫裡，「我想要透過我的畫跟你們溝通與分享」。

住舍畫的人物，眼睛碩大且裝進了銀河系，而主題則多是採討人與動物的關係，喜愛動物的住舍，對於人類為了保暖或美麗而去傷害另一個動物的生命感到矛盾，她以看似天真可愛的大眼娃娃，其實想表達對全球暖化、動物棲息地被破壞等議題的思考。

《披著獸皮的人》她便感慨人類穿著皮毛扮成其他動物，「真是不可思議的生物」；《越來越熱》她畫著人物穿著泡泡裝，述說的是「北極的冰漸漸融化，本來以為不關自己的事，但日本也年年溫度上升，越來越害怕迎來夏天」；咬著塑膠袋的大眼娃娃被名為《塑膠製的鹿》，作為奈良縣民的住舍，對於鹿吃了奈良公園的塑膠袋而死亡的問題，「感到非常震驚和悲傷，希望可以讓許多人知道。」

(旺報 )