新竹縣竹東鎮員山里2018年里長選舉時，當選人王靖文被查出以現金、香菇、金門高粱酒賄選，新竹地檢署提起當選無效之訴，王靖文不服新竹地院判她當選無效提出上訴，台灣高等法院審理認定，王靖文事先知情她的鍾姓丈夫賄選，駁回王的上訴，當選無效確定。

王靖文的鍾姓丈夫在2018年5月底、6月初，到在農會服務的謝姓選民家中，贈送1包香菇和高粱酒禮盒，謝姓選民打開高粱酒禮盒，發現其中有3000元現金，王靖文被依違反《公職人員選舉罷免法》判刑3年4月確定。

新竹地檢署依法向新竹地方法院提起王靖文當選無效之訴，經竹院判決王當選無效，不過，王上訴主張，鍾姓丈夫送禮時還沒有進入選舉期間，且她事前並不知情送禮之事，向高院提起上訴。

不過，高院依謝姓選民的證詞，確認王靖文的鍾姓丈夫送禮時告訴他，如果王靖文出來參選請給予支持，顯見已著手為王靖文佈局參與選舉。同時，高院認定鍾姓丈夫送禮時王靖文知情，因此駁回王的上訴，當選無效確定。

(中時 )