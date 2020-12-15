「補教天后」陳子璇日前認了和64歲前補教名師高國華9年婚變，不吝嗇在網上分享日常的陳子璇，也積極經營臉書，陳子璇稍早就透露，離婚新聞曝光後，她就被很多人告白，其中還有不少是她和高國華的共同朋友，讓陳子璇直呼：「不知道以前一起出去聚會時，他、他、他...當時在想什麼？！」

陳子璇婚變後，她的感情動態備受矚目，而陳子璇稍早就在臉書大方透露，有很多人跟她告白，不少還是她和高國華的共同朋友，而這些人都不約而都說「我終於有機會了」，讓陳子璇直呼：「不知道以前一起出去聚會時，他、他、他...當時在想什麼？！」

陳子璇辣穿黑色低胸，白嫩上圍呼之欲出。（圖／取材自陳子璇臉書）

陳子璇進一步提到，她被公司老闆視訊告白「他把手機靠近嘴邊說：『妳好漂亮！我好喜歡妳哦～』」，對方害羞模樣把陳子琁逗得哈哈大笑，不過陳子懸也感嘆：「這個曖昧應該也很難持續，因為大家都怕狗仔隊」。

除了陳子璇超旺的桃花外，她也不吝嗇曬自拍辣照，只見陳子璇辣穿黑色低胸，白嫩美胸呼之欲出，還露出深邃事業線，畫面超養眼，也讓外界驚呆她的凍齡模樣。

《61353323323》 看到這排數字是不是很懵？ 哈哈！這是一首輕音樂的簡譜 叫「森林狂想曲」 我每次聽到這首曲子都好有感覺 但每次都忘記歌名是什麼 必須去百度這哼得出的音調 真沒想到搜索這排數字 歌名就出來了 會不會太誇張啊？ 這樣... 由陳子璇發佈於 2020年12月14日 星期一

(中時新聞網)