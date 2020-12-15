菸酒製造商或進口商 未繳許可年費將受罰 17:492020/12/15 工商 林昱均 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 財政部國庫署表示，2021年菸酒製造業及進口業許可年費繳款單已於今年11月下旬寄發，菸酒業者必須在今年底前繳款，以免影響後續自身權益，最重可廢止進口或製造許可。 依據「菸酒管理法」第23條規定，菸酒製造業者及進口業者應按年繳納許可年費，未於規定期限內繳納，經通知其限期繳納，屆期仍不繳納者，將廢止其設立許可，並依規費法規定加徵滯納金、利息及移送強制執行。 天平、桿秤 揭兩岸關鍵密碼──從奈米到光年（五） 苑裡青埔第2納骨塔位挨批太貴 收費調降通過代表會審議 (工商 ) #許可 #菸酒 #年費 #進口 #繳納 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 周迅夫妻4年未同框 尪低調慶生被揪婚變 15:582020/12/15 娛樂 電能大軍來襲！Volkswagen高層預告ID.6將定於2023年面世 10:072020/12/15 汽車情報-汽車新聞 婦人避孕器15年沒取出 造成卵巢輸卵管膿瘍 13:582020/12/15 健康 《科技》半導體設備銷售額 拚連3年新猷 10:342020/12/15 財經 搶攻1,400萬玩家商機 中國信託英雄聯盟卡首年拚50萬張 15:292020/12/15 財經 宋慧喬離婚1年清純感不見了 近照流出型都變樣 15:432020/12/15 娛樂 基隆靈骨塔詐騙案檢方追加起訴 被害人1年遭騙4千萬 23:302020/12/15 社會 手拉坯搭上美劇「后翼棄兵」熱潮 陶博館「陶藝雙年展」民眾搶拍 16:462020/12/15 生活 陸社稅合一 資誠示警台勞保費抵扣前需三思 14:022020/12/15 兩岸 2021年財運最旺的5星座 將出現暴富機會 06:302020/12/15 運勢 升格10年 9前現任議員涉詐領 04:102020/12/15 地方新聞 財經熱門新聞 蔡政府、庫克超緊張！緯創印度廠暴力 專家揭非陸製造硬傷 - 財經 殖利率10％ 卻不受重視？ 謝金河：這家老牌企業值得注意 - 財經 震撼！台積電大將蔣尚義明年回鍋中芯 陸媒爆內幕 - 財經 誰的錯？蘋果大砍單殺到台積電5奈米 專家揭驚人真相 - 財經 外資棄息落跑 台積電散戶要逃？專家1句分析後大驚 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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