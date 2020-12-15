財政部國庫署表示，2021年菸酒製造業及進口業許可年費繳款單已於今年11月下旬寄發，菸酒業者必須在今年底前繳款，以免影響後續自身權益，最重可廢止進口或製造許可。

依據「菸酒管理法」第23條規定，菸酒製造業者及進口業者應按年繳納許可年費，未於規定期限內繳納，經通知其限期繳納，屆期仍不繳納者，將廢止其設立許可，並依規費法規定加徵滯納金、利息及移送強制執行。

(工商 )