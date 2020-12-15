台灣哪一區最受老外青睞？根據統計，去年全年外國人在新北取得的土地與建物，竟有超過3成都集中在淡水區，房仲業分析指出，有3大原因，讓老外幾乎一住就愛上。

新北市地政局公布，2019年外國人在新北市取得不動產案件共259件，其中以香港人最多，達50%；在所有行政區中，外國人在淡水取得的不動產達85件，比率逾3成，其次為林口、新莊。

調查指出，淡水對外國人最大的吸引力在於捷運交通便利、生活機能健全，以及擁有淡水河景觀及休閒設施，最符合外國人喜愛的生活型態及環境；特別的是，外國人在新北市持有建物0至5年的比例高達6成，但在淡水區持有超過10年以上的案件量，也是各區最多。

此外，《NOWnews》報導，房仲業者發現，除了外國人之外，近期還有不少歸國華僑及台商返台定居或工作，即便本身非淡水人出身，也選擇入住淡水，主要因為淡水房價相對國外親民許多，又有景觀且坪數較大的物件，而且因生活步調較慢、環境近似國外，成為海歸及外籍人士的最愛。

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(中時新聞網)