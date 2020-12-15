境外資金匯回專法實施至今已逾一年，國民黨立委林德福質疑，匯回資金速度減弱，是否因為政府祭出打炒房措施，行政院長蘇貞昌表示，台灣訂定專法誘引國外資金匯回台灣，但限制資金流入房地產，不能去炒房。財政部長蘇建榮說，通常資金匯回會在後面幾個月突然增加，今年3月因疫情關係，匯回來很少，但到5月就大量匯回，明年的情況大概也是如此。

境外資金匯回專法自去年8月15日起實施，國民黨立委林德福下午質詢時質疑，政府未提出引導資金投入公共建設的政策，行政院長蘇貞昌強調「有啊！一直往這方面做，七成用於投資」，財政部長蘇建榮補充，除了實質投資，也可間接透過私募基金或相關創投基金做實質投資。

林德福詢問，10月15日至11月14日匯回來的資金約台幣9億元，匯回速度明顯降低，金額也變少，蘇建榮解釋，第二年稅率從8％上升到10％，根據去年經驗，通常資金匯回大概在後面幾個月會突然增加，今年3月因疫情關係，匯回來的資金很少，但到5月就大樣匯回，預測明年的狀況也是如此。

林德福好奇匯回資金減弱，是否因為政府祭出打炒房政策，蘇建榮說，目前已有2229億元資金匯回，其中有725億元是實質投資國內產業，未來還會再增加，匯回資金不能用於炒房地產，因此跟打炒房無關。

中央銀行評估，匯回專法實施到明年8月期滿，預計匯回金額超過4千億元，林德福詢問，若未達成此目標，是否延長優惠，蘇貞昌說，現在法律執行中，而且看到成果，當然都會再評量。

為防止房市繼續上漲，政府接連祭出打炒房措施，金管會主委黃天牧認為，這一波房價上漲，相較於上一波，比較溫和；因為台商資金回流、國際廠商來台投資，都導致周邊住宅需求，使得房價上漲，建商對於合理的房價上漲，認為可能有炒作的機會。

為了解銀行辦理購置住宅貸款、建築融資是否建立適當的風險管理，金管會規畫啟動專案金檢，金管會主委黃天牧強調，檢查結果一定依法處理，不只對10家銀行的授信管理進行專案檢查，一般業務檢查也會對不動產加強檢查。蘇建榮補充，財政部也會針對炒紅單、預售屋交易進行查稅。

(中時 )