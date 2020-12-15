打炒房金管會再出招，繼展開不動產專案金檢，今天宣布將啟動「集中度風險控管措施」，已鎖定建築貸款占比高於平均8.62%的8 家銀行，要求提出改善計畫，若未落實改善，將要求提高備抵呆帳提列。

金管會統計，截至今年10月底，全體本國銀行承作建築貸款占放款總額比率為8.62%，達到近6年高點，且逐年呈現上升。

金管會銀行局官員表示，為督導銀行強化辦理不動產貸款的風險控管，健全銀行經營，並維護一般民眾購屋申請房貸權益，將要求各銀行加強承作建築貸款集中度的風險管理；以10月底建築貸款占比8.62%為標準，已鎖定8家占比高於平均的銀行，要求採取改善措施。

銀行局官員指出，針對8家目前建築貸款集中度過高銀行，會先發函要求提出整體改善計畫並落實執行，金管會將每月追蹤、逐季檢討，希望以分散風險性資產配置方式，適度降低集中度風險；銀行若無法依照計畫有效改善，則將要求提高備抵呆帳提列，以提高風險承擔能力。

銀行局官員表示，目前國銀不動產貸款備抵呆帳提列比率為1.5%，若有銀行遲遲未改善建築貸款集中度情形，將視個案要求銀行逐步增加提列比率，最高可能至2%。

另一方面，金管會表示，也將持續密切注意銀行辦理不動產貸款的逾期放款比率、銀行法第72條之2比率，以及備抵呆帳提列比率等監理指標，適時對全體銀行進行壓力測試；同時也強調，各項管制措施，範圍僅限建築貸款，並不影響一般民眾自住貸款。（編輯：林淑媛）1091215

(中央社)