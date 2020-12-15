用水泥封屍手法相當殘忍，台灣至今發生過不少類似案件，上個月台中才發生兩桶水泥桶屍案，受害者分別為一名少女與中年男子，由於嫌犯手法慘忍震驚社會，但其實台灣早年一起水泥命案，轟動程度至今令人難忘，兇手是18歲少年，且死者是被活活埋進水泥。

律師劉韋廷在節目《震震有詞》，談及一起驚悚社會案件，民國89年，淡水八里碼頭發現了一個大型的藍色塑膠桶，裡面灌滿水泥，鑑識人員用鋸子切開後，裡面有一具屍體，經查證死者是一名15歲李姓國中生，而兇手是死者好朋友兼死黨張清松。

李姓國中生因為不願意參與張清松等人籌畫的綁架案，慘遭滅口，更殘忍的是，死者當時是還活著就被塞進水桶，接著被灌進來的水泥封住口鼻、活活悶死，鑑識人員驗屍時，發現李姓國中生口鼻都有泥漿，手呈現掙扎狀態。

犯下新北市八里國中桶屍命案的張清松。（報系資料照/許家寧攝）

後來警方逮捕兇手張清松，劉韋廷回憶當時要進候審室時，張清松一直唸佛經，說死者圍繞在他身邊、不斷找他索命，張清松更說自己快要崩潰。命案經審判，張清松逃死判無期，2018假釋獲准，他在獄中一心向佛，希望用一生償還家屬。

(中時新聞網)