苗栗縣獅潭鄉清潔隊表示，垃圾車若遭焚化廠稽核不合格，全車退運可就苦了清潔隊員得逐一分類。（獅潭鄉清潔隊提供／巫靜婷苗栗傳真）

苗栗縣獅潭鄉落實垃圾分類，鼓勵鄉民以資源回收物兌換獎勵品。（獅潭鄉清潔隊提供／巫靜婷苗栗傳真）

苗栗縣獅潭鄉2年前因鄉民垃圾分類不確實，垃圾車頻遭苗栗縣垃圾焚化廠全車退運，清潔隊長林淑美想起當時隊員頂著酷暑，將垃圾全倒出來逐一分類，大嘆簡直「惡夢一場」，公所因此痛定思痛，製作紅色勸導單，張貼在不合格的垃圾袋，透過村民共同監督，維持0全車退運的記錄。

環保局統計各公所垃圾車進廠違規記錄，今年截至11月共有64件全車退運，其中竹南鎮（含市場）遭全車退運的記錄最多，有19件，其次為後龍鎮9件，僅剩南庄、苑裡、獅潭維持0全車退運記錄。違規內容包含資源回收物過多、過多廚餘及夾帶事業廢棄物等。

獅潭清潔隊經歷全車退運的慘況，決定遏止歪風自製「紅單」，一摸有硬物即破袋檢查，垃圾車拒收。林淑美表示，獅潭鄉是偏遠地區，家戶垃圾為主，垃圾車千里迢迢駛進竹南焚化廠，卻因稽查不合格遭退運，回來後隊員都愁眉苦臉，尤其夏季還得忍耐回收場高溫把垃圾分類完畢，避免被處分禁止進廠。

林淑美說，棄置街頭的垃圾民眾不會主動認領，但貼了紅色勸導單的垃圾袋很顯眼，紅單若貼了3天沒人認領，避免發臭長蟲、野狗啃食，隊員會回收分類，但如果長期都有人亂丟垃圾，村民會觀察那是誰家的垃圾，並且養成警戒心、互相議論，達到監督的效果。

獅潭清潔隊表示，除了於各村落活動與關懷據點，加強垃圾分類宣導，時而穿插電池回收，也能讓鄉親培養資收物可兌換紀念品的習慣。

環保局表示，各鄉鎮市垃圾車開到焚化廠會進行落地檢查，進廠廢棄物夾帶資源回收物10件以上，垃圾車部分退運，20件以上全車退運，焚化廠人員會請鄉鎮市公所將垃圾分類完畢再運來，屢次不合格者處分禁止進廠15天至30天。

(中時 )