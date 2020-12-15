陸美兩國科技產業競爭，為了就是爭奪未來經濟發展話語權，川普政府發動對華為的追殺行動，並一再將握有先進技術的大陸科技公司列入美國實體清單，斷絕美企與這些陸企業務往來，北京當局則是加強大陸半導體自主化。外媒分析，拜登政府上任後，預料陸美競爭將持續，很可能找上台灣、南韓的半導體先進技術製造商，打擊大陸晶片業發展。

據《華爾街日報》報導，在過去幾年，美國以違反國安為由制裁華為，川普政府也打擊大陸生產半導體以及設計晶片的關鍵技術，由於美國的電子設計自動化（EDA）工具生產廠商握有領導地位，導致包括大陸晶圓代工龍頭中芯國際長期研發先進製程的設備遭到阻斷。

至於台灣，包括台積電、聯電等公司都有美國以及大陸客戶的訂單，按照市占率來看，台灣的晶圓代工業務擁有全球最高市占率。

美國在科技產業霸權地位，暴露大陸半導體產業的弱點，並促使大陸半導體自主化的進程，不僅投入10幾億美元的研發經費，還從各個頂尖的海外企業挖角人才。從半導體產業協會（SEMI）數據來看，大陸半導體需求量為全球之冠，今年第三季的銷售額就較去年同期增加63%、至56.2億美元。

川普政府的做法成功扼殺華為在海外的生存空間，甚至連非美企業也遭到廣泛性的限制，長遠來看，美企也在這波追殺行動中受傷，甚至削弱美國科技產業實力，這些美企希望繼續與大陸保持業務往來，若能透過從美企採購，並在美國進行研究或展開業務，對於美國科技產業發展性更有前景。

報導也提到，雖然拜登政府上台可以降低川普時期與北京的緊張關係，但預料陸美貿易競爭繼續持續，拜登政府投入更多資源，找上美國的盟友加強研發與生產實力，讓大陸半導體產業競爭能力難於追趕，並支持半導體生產在美國的想法，這也符合拜登加強製造業的承諾吻合。

(中時新聞網)