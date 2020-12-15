日前海軍陸戰隊進行搶灘演練，疑似M8快艇機槍射擊角度偏高，子彈拋物線越過山頭，打中正在柴山西側健行的陳男。（取自臉書「蝌蚪」粉專／袁庭堯高雄傳真）

陳姓男子11日登柴山，行經「四棵榕」遭軍方流彈擊中，貫穿左腳踝。（本報資料照／袁庭堯高雄傳真）

高市府15日表示，流彈來自海軍陸戰隊「海七哨」（紅點）靶場，距離陳男（藍色標記處）1.5至2公里。（本報資料照／袁庭堯高雄傳真）

高雄柴山陳姓登山客腳踝中彈案，經查流彈來源是海軍陸戰隊M8快艇機槍當天在海上演訓時所擊發，目前已鎖定肇禍槍枝準備進行試射。高雄地檢署表示，陳男已對軍方提告過失傷害，律師認為傷者向國防部索賠或請求國賠成功率均相當大。

目前警方已經鎖定肇禍的五零機槍，接下來會重新試射一次，取新的彈頭和尋獲的彈頭比對膛線是否吻合。高市府14日晚間表示，初查流彈來源為柴山西北隅、左營「海七哨」射擊訓練所致，軍方承諾未來該處不再實施射擊、避免意外再發生。

據了解，11日上午海軍陸戰隊在柴山西北角、左營海域進行搶灘演練，可能因為浪濤洶湧、導致海上M8快艇機槍射擊角度偏高，子彈竟拋物線越過山頭，打中近2公里外、正在柴山東側健行的陳男。

2013年立法院修正《軍事審判法》，軍事相關案件全都移至司法機關審理。檢方表示，該案發生後檢方已主動介入，陳男在製作筆錄時也已經表明要對軍方提過失傷害告訴，目前重點在涉案槍枝鑑定，用來判定刑事責任。待鑑定結果出爐，陳男可進一步求償。

過去就發生數起民眾遭流彈誤傷、獲國賠百萬餘元的案例。機槍用50口徑子彈翻山越嶺誤傷平民，軍事專家都驚呼「首聞、太扯了！」網友揶揄，真正幸運的不是陳男，而是軍方，要是鬧出人命就賠不完。柴山連日來登山人潮沒影響，但談起流彈傷人事件，登山客還是直呼「很恐怖！」。

五零機槍主要用途是攻擊輕裝甲目標，全自動射擊穩定，命中率高，最大射程可達7.4公里。理論上人體被該口徑子彈射中，勢必造成斷肢或形成巴掌大的窟窿。

境心法律事務所律師劉嘉凱表示，彈頭是關鍵證物，有利陳男求償。陳男可選擇直接向公務員依民事侵權行為責任求償，或請求國家賠償。原則上公務員若存過失責任，損害填補應先行國家賠償程序，國賠法分公務員疏失及公有公共設施設置不良兩部分，射擊人員是否違反射擊規定會影響責任輕重，若靶場、演訓場地設計不良，設置管理人、軍方高階長官也恐有連帶賠償責任。刑事責任部分待檢方釐清後，偵查程序中，陳男與國防部若成立和解，在民刑事責任可一併統整解決。

保險公司強調，只要傷者不是在靶場或軍事管制區內中彈，就認定是意外，自身的保險絕對可以理賠。

(中時 )