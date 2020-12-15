2020年由於新冠疫情影響，導致就業市場低迷，網路生活平台數字科技（5287）觀察，儘管如此，卻反向刺激了外包產業的發展，數字旗下外包平台「Tasker出任務」統計，今年外包市場快速成長，帶動其11月份新會員數，較去年單月成長1.4倍，而平台上的接案案量也較去年成長近4成。

數字科技表示，「Tasker出任務」針對旗下會員進行2020年「斜槓」大調查，結果顯示，最熱門的接案工作分別為「網頁設計」、「資訊軟體開發」及「品牌設計」。而以今年來看，擁有正職的接案者比例較去年增加3成，且每周平均多花12個小時進行接案工作，斜槓人才的比例大增。

「Tasker出任務」平台站長胡賓秩表示，傳統工作型態在疫情下面臨轉型，除專業服務外，生活型服務類別，像是到府清潔打掃、臨時照護人力需求也逐漸增加，預期明年外包接案市場將持續成長，斜槓型人才亦將成為主流。

疫情衝擊就業市場，「Tasker出任務」整體會員數從疫情爆發的2月開始呈現逐月成長趨勢，11月份會員人數和去年同期相比，單月就成長1.4倍，而受惠於遠距工作型態興起，整體案量也較去年增加近4成。數字科技表示，疫情加速許多企業及品牌的數位化發展，但在整體產業不明朗的情況下，與其尋找正職員工，更傾向使用外包發案的形式。

而除了網路資訊類工作外，站內數據也顯示，多媒體影音及攝影人才需求成長幅度最大，約成長50％；生活服務類案件，像是水電修繕、居家清潔等則成長四成左右，兩者成長原因都與疫情有所相關，前者是今年遠距教學及線上課程的數量增加所影響。後者則因為疫情情期間在家時間變長，大家更重視居家品質，而衍生出的市場需求。

「Tasker出任務」更進一步針對旗下會員進行調查，發現接案者平均一周會多花12小時於接案工作上，每月可增加平均16,387元，換算時薪大約340元/時。會在正職之餘進行接案的主要原因除了正職薪水不夠外，想開發第二專長或是累積下份工作經驗者占大多數，由此可見就業市場狀況不佳，傳統勞工也開始逐漸朝向斜槓型態發展。

(工商 )