證交所董事會通過四家公司上市 17:592020/12/15 工商 呂淑美 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 證交所15日召開2020年最後一次董事會，一口氣通過迅得（6438）、AES-KY（6781）、志強-KY（6768）、展碁國際（6776）等四家公司上市案，其中，迅得為櫃轉市。 嘉實推本土XQ量化交易平台 明年農曆年後正式上市 巴林批准陸製疫苗上市 (工商 ) #展碁國際 #迅得 #證交所 #家公司上市 #董事會通過 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 證交所 擬放寬私募股份公發及上市條件 18:492020/12/15 財經 未上市櫃列基本稅負 不利創投 04:102020/12/15 產業特刊 康友-KY 再遭證交所開罰10萬元違約金 18:312020/12/15 財經 張榮發二子三子告基金會董事長 官司又敗訴 12:142020/12/15 社會 空白支票公司今年爆紅 籌資創新高 22:592020/12/15 財經 兆豐證券榮獲「2020卓越證券評比」最佳客戶推薦獎 18:392020/12/15 財經 台泥砸20億元 向經濟部工業局買進近10萬坪土地興建倉庫 21:102020/12/15 財經 大飲違反重訊 證交所開罰5萬元違約金 14:472020/12/15 財經 大陸晶片廠又傳爛尾... 廣州海芯12吋廠停工 04:102020/12/15 財經要聞 《百貨股》凱羿回收爭議款 估增加每股盈餘約1.44元 08:522020/12/15 財經 香港太控 對轉投資公司之股權投資變更會計處理方式 18:102020/12/15 財經 財經熱門新聞 蔡政府、庫克超緊張！緯創印度廠暴力 專家揭非陸製造硬傷 - 財經 殖利率10％ 卻不受重視？ 謝金河：這家老牌企業值得注意 - 財經 震撼！台積電大將蔣尚義明年回鍋中芯 陸媒爆內幕 - 財經 誰的錯？蘋果大砍單殺到台積電5奈米 專家揭驚人真相 - 財經 外資棄息落跑 台積電散戶要逃？專家1句分析後大驚 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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