鹿港福興水資中心正式落成啟用。（謝瓊雲攝）

鹿港福興水資中心位在鹿港媽祖路上，每日可處理高達4200噸汙水。（謝瓊雲攝）

鹿港福興水資中心位在鹿港媽祖路上，每日可處理高達4200噸汙水。（謝瓊雲攝）

彰化縣內第3座！占地2公頃的鹿港福興水資源回收中心，15日在彰化縣長王惠美、內政部營建署下水道工程處總工程司游源順等人出席剪綵後，宣布正式落成啟用，未來每天將可處理高達4200噸廢水。

鹿港福興汙水下水道系統分3期建設，第一期經費9.76億元，中央補助9.17億元，包括水資源回收中心每日4200噸處理水量、12.6公里汙水管線、鹿港溪兩側生活汙水截流設施，及2800戶用戶接管工程。

王縣長表示，鹿港溪兩岸截流系統已於9月30日完成，汙水管線已完成7.5公里，用戶接管即將啟動，汙水經過回收處理，鹿港溪將變的清澈，不再是臭水溝，成為觀光休閒的好地方，可見到更多的魚、鳥，生態環境更好，施工期間還請大家委屈點，再忍耐一下。

王惠美說，這是繼二林、彰化之後縣內的第三座，彰化雖是六都以外的第一大縣，但汙水處理比率最低，目前和美水資中心也已施工，員林水資中心則進行土地徵收，完工後比率將提高，雖然是看不見的建設，也拜託中央內政部能繼續支持往後的建設。

水資處指出，鹿港福興水資中心自2018年11月20日動工，今年7月10日完工，水資中心管理大樓以「鹿港飛帆」為主要建築外觀意象，並藉由資訊通信整併、節能管理及智慧創新系統整合，未來將取得綠建築以及智慧建築銀級雙認證，汙水處理採生物處理系統，處理後符合放流水標準排放至北頭排水。本中心將初沉池、生物處理系統及二沉池採用3池共構，減少用地面積有效土地利用；四周10米景觀綠帶及透水鋪面，以節能綠化作為設計原則；鹿港溪兩側生活汙水截流至水資源回收中心處理後返送，搭配上游礫間處理場水質改善為再現鹿港溪風華的景觀營造預做準備。

(中時 )