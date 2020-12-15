新北市金山警分局今（15日）舉行防搶演練。（金山警分局提供）

新北市金山警分局今（15日）舉行防搶演練。（金山警分局提供）

新北市金山警分局今（15日）舉行防搶演練，2名歹徒戴上知名歐洲犯罪影集《紙房子》中的搶匪面具，前往位於萬里加投的淡水信用合作社持槍強盜鉅款，並挾持女性人質後駕車逃逸。

警方則整合線上巡邏警力，於台二線沿線設置多個攔截點圍捕，利用科技設備追蹤歹徒行跡，搶匪突破重圍躲藏到萬里山區後，遭到「快速打擊犯罪特警隊」以優勢警力攻堅壓制歹徒，迫其釋放人質棄械投降，演習過程緊張逼真，毫不馬虎，也凸顯警方演習視同作戰，維護轄區治安的決心。

演練從歹徒持槍闖入銀行到在山區遭警方火力壓制，相當逼真，尤其飾演人質的胡姓女警，在模擬遭擄時發揮演技，聲嘶力竭跪地求救遭到歹徒拉扯的過程，嚇得在場提領金錢的民眾差點拿起手機要報警，直呼警方演技爐火純青，堪比專業演員，而演練過程中萬里區沿線下起了連綿的冬雨，讓飾演警匪雙方的員警渾身濕透，卻仍然專注於演練劇情，毫無怨言，也讓目睹的民眾深感欽佩。

金山警分局也藉演習過程呼籲，演練目的為加強警方同仁執勤遇重大刑案時，即時運用科技整合策略，強化線上警力執法效能，並藉由實境演練熟練處置及應變作為。轄區各金融機構、賣場、銀樓、投注站、當舖業者應隨時提高警覺，提升自我防衛能力及意識，以有效防制強盜、搶奪等刑案發生。

(中時 )