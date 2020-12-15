近日行政院長蘇貞昌使用三倍券購買漫畫卻打政院統編一事引發非議，對此國民黨立委許淑華在臉書發文直言，這與日前行政院前發言人丁怡銘購買牛肉麵卻打政院統編如出一轍，同樣的事件一再出現，足以顯現上樑不正下樑歪，積惡成性就是行政院現在的寫照。

昨日蘇貞昌在活動時表示「有人多事、多此一舉，還去打什麼統編！」，行政院也表示確實有請交際科同仁事先提供政院資訊給店家，但許淑華質疑，買漫畫給孫女是私人行為，為什麼需要行政院交際科事先幫忙安排，甚至還打上行政院統編，證實了在民進黨執政下公器私用早已成為慣例，但事情發生後卻將過錯推給底層公務人員，讓聽話照做的同仁還真是啞巴吃黃蓮。

許淑華表示，去年行政院編列109年度中央政府總預算，歲入達新台幣2兆900億元，當時民進黨政府甚至大張旗鼓的表示，是睽違22年後再次達到總預算歲入歲出平衡。

許淑華指出，這2兆900億有多少是人民辛辛苦苦繳納的稅金，大家都期許繳納稅金能夠協助台灣正向發展、能有更多的基礎建設，然而讓人想不到的是，你我繳納的這些稅金，很有可能在不知名的情況下，變成某個高官吃的牛肉麵或是某個女孩手中的漫畫。

許淑華痛批，這些公然的違法已經讓百姓看不下去了，除了強烈譴責民進黨政府濫用國家公器的手段外，我們也要好好查查，究竟還有多少公帑被多事的人報公帳花用了？

(中時 )