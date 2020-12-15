黃堃儼認為，有許多曲子大眾聽來耳熟，但不見得知道是什麼曲子，因此他在影片裡加入樂曲背景介紹。（杜宜諳攝）

黃堃儼目前改編曲目已完成72首，其中有首是送給女兒的生日禮物，他選了艾爾加的〈愛的禮讚〉。（杜宜諳攝）

結婚16年，寶貝女兒才誕生，擊樂家黃堃儼表示，女兒有如上天給他的禮物，現在他運用每天接送女兒上學回家的短暫空檔，練琴、編曲，並拍攝影片上傳網路和觀眾分享，預計累積一百首，現在已有72首，其中包括錄給女兒的曲子，他表示，「人生邁入半百，這是我給滿50歲的自己一個挑戰，以前每年都在外頭巡演，少有機會練小品曲目，或是重聽古典樂曲，正好可以有個整理。」

黃堃儼表示，雖然結婚很久，女兒才突然來了，但妻子要生產時，他人正好在香港演出，「那時以為預產期還有一周，但是孩子在她選定的時刻來了，我忙完音樂會，馬上搭當天最後一班飛機回台灣。」

黃堃儼畢業於北藝大音樂學系博士班，現為朱宗慶打擊樂團資深團員，他表示，今年剛過7歲生日的女兒，可說是從小在樂團長大的小孩，「她常常到後台或是看彩排，正式演出就坐在觀眾席上，演出結束看我們收樂器。」

有個生活中離不開打擊樂的老爸，女兒也自小打擊樂器不離手，黃堃儼說，他期許女兒愛藝術、愛音樂，「但不會給她壓力，沒有非要當音樂家不可。」言談之間，都是對女兒的愛。為了女兒生日，他特別改編英國作曲家艾爾加的〈愛的禮讚〉，作為她的生日禮物。

截至目前為止，舉凡蕭邦的〈雨滴前奏曲〉、柴可夫斯基《四季》裡的〈船歌〉、比才的〈阿萊城姑娘〉，J.S.巴哈的第三個兒子C.P.E.巴哈的c小調鍵盤獨奏曲，都是百首小曲計畫裡，已完成的曲目。

黃堃儼表示，這些曲子，旋律大眾聽來耳熟，但往往不知道是什麼曲名，他在影片加入作曲家背景、樂曲特色的介紹，讓演奏影片有知識性功能，「有朋友告訴我，這些熟悉的旋律，用木琴打起來，聽起來不一樣，很好聽。」

他表示，原本預計一周一首，但得兩年才能完成100首，現在他加緊腳步，一周兩首，「預計明年巴哈3月生日的時候，應可順利完成。」

(中時 )