日本新冠疫情燒不停，首相菅義偉14日晚宣布，從今年12月28日至明年1月11日「去旅行」國內振興旅遊方案全面喊卡，政府將相應補償業者部分損失。他同時表示，目前不會宣布緊急狀態，呼籲民眾歲末年初安穩跨年。

為促進受新冠疫情影響的國內旅遊業復甦，日本政府7月22日開始推動「去旅行」方案，提供民眾在國內旅遊優惠，希望刺激民眾旅遊消費意願。但隨著日本疫情近來持續惡化，政府專家組和一些醫學界人士呼籲調整或暫停該方案。

南韓截至15日凌晨零時，境內確診新增880例，重症及死亡人數分別增加20及13例，增幅擴大。

南韓累計確診4萬4364例，最近一天新增848例社區感染及32例境外感染移入；社區感染雖仍多位於首都圈地區，共575例，但非首都圈病例增至273例，較先前占比增加，明顯可看出疫情擴散趨勢。

值得注意的是，先前大多維持在每天新增個位數或持平的重症患者及死亡人數，最近一天分別增加20及13例，若增勢維持，恐怕很快會超過醫療體系的負荷。

(中時 )