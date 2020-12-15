桃園市地價評議委員會15日通過明年公告土地現值調幅，桃園市平均調幅約上漲2.53％，桃園13個行政區中，中壢區平均調幅5.15％為最高，其中位於桃園區中正路、復興路口，現為肯德基的商業區土地，公告現值為每坪148萬元，連續十五年蟬連桃園「地王」。

桃園市地政局指出，桃園市在地價調整作業期間，買賣登記案件為5.53萬件，比上期增加27％，市場價格更受惠桃園地方公共建設、諸多重大開發案如桃捷三心六線、中壢運動園區區段徵收、小檜溪市地重劃等持續推動，以及桃園房價相較台北市、新北市親民等利多因素下，桃園屋齡5年內的大樓成屋交易均價已達每坪22萬元以上，顯示桃園房市環境已擺脫前幾年低迷的氛圍，呈現價量齊揚的態勢。

桃園市此次調整公告現值，平均調幅約上漲2.53％，各行政區平均調整幅度則介於0.07％至5.15％之間，其中，中壢區因中壢運動公園區段徵收開發地區都市計畫公告實施，考量變更後可建築用地與農業用地使用性質不同，調幅達5.15％全市最高。

觀音區因草漯1、3、6單元重劃區開發接近完工按開發期程反映地價，調幅3.09％全市第二；桃園區則因小檜溪及桃合福林重劃區開發按開發期程調整地價，調幅2.84％全市第三。如果扣除桃園整體開發區地價調整，全市調幅約1.89％。

其中，位於桃園區火車站前桃園區中正路與復興路口的肯德基，每坪148萬元，連續十五年蟬聯桃園地王，桃園公告現值最低的區段為復興區第148號地價區段（赫威段－河川區用地），每坪約529元。

(工商 )